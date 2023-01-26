شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لمركز البحوث الزراعية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين يوم الإثنين المقبل، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنتي (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) للسنة المالية 2021/2022.

والاجتماع الثانى تناقش اللجنة فيه حساب ختامي موازنتي (مركز البحوث الزراعية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) للسنة المالية 2021/2022.

وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب ناقشت في آخر اجتماع لها ختامى موازنة ديوان وزارة النقل - هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2021/2022، وكذلك ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021/2022، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء 17 يناير ختامى موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - الهيئة القومية للإنفاق للسنة المالية 2021/2022.