شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يصدم نيمار بقراره المفاجئ حول إمكانية إنتقاله إلى السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية قريبة من المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن النجم البرازيلي نيمار خارج مخطط السيتي للفترة المقبلة، حيث انتشرت فى الأونة الأخيرة وجود إحتمالية رحيل اللاعب عن باريس بسبب الخلافات الناشبة بينه وبين إدارة الفريق الفرنسي بسبب مبابي.

وأضافت نفس المصادر أن جوارديولا لا يريد أن يتواجد نيمار داخل السيتي للعديد من الأسباب، على رأسها عدم إلتزام اللاعب المستمر وتغير عقليته عن اللاعب الذي كان يقوده فى برشلونة، حيث أن إختلاف وجهة نظر المدرب حول اللاعب بسبب سلوكه وخلافاته المستمرة.

فى حين يري جوارديولا أن اللاعب صاحب إمكانيات هائلة وسيكون إضافة قوية لأي فريق سينتقل إليه، ولكنه مع ذلك لا يسعي وراء إستقدام للفريق السماوي فى الموسم المقبل، خاصة أن الفريق يمتلك أولويات آخري على الصعيد الدفاعي.



نيمار يتعرض للصدمة بسبب جوارديولا

وكان نيمار يأمل فى العودة للتدرب تحت قيادة جوارديولا فى المرحلة القادمة، ولكن رفض المدرب له قد يدفعه لمحاولة العودة إلى برشلونة بشتي الطرق الممكنة، بعدما كان اللاعب قريبًا فى وقت سابق من العودة للبلوجرانا قبل أن تتوقف الصفقة لأسباب مادية.

ويري نيمار أن تواجده فى برشلونة سيضيف له الكثير خلال المرحلة القادمة، حيث ستتم معاملته بأنه نجم الفريق الأول بعد رحيل ميسي عن البرسا، بجانب حب جماهير الفريق الكتالوني له ودعمهم للاعب بشكل مستمر خلال المرحلة الماضية.