تفاصيل مشاركة السيسي في احتفالات الهند بعيد الجمهورية

الشارقة - اميمة ياسر - نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، كضيف شرف فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية .

واستقبلت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، صباح اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الجمهورى، للمشاركة فى احتفالات الهند بعيد الجمهورية كضيف شرف.

ووسط استقبال كبير وحافل بالرئيس السيسي، تم استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني لجمهورية الهند وجمهورية مصر العربية.

ثم توجها سويا لمقر الاحتفال حيث وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بصحبة وزير الدفاع الهندي مقر الاحتفال بعد أن زار النصب التذكاري للجندي الخالد ووضع إكليلا من الزهور.