رئيس وزراء الهند عن السيسي: حضوره مهيب

الشارقة - اميمة ياسر - شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس عبدالفتاح السيسي على تشريفه بحضور احتفالات يوم الجمهورية الهندية لهذا العام، إذ كان الرئيس السيسي ضيف الشرف في اليوم الجمهوري الـ74 للهند.

وقال رئيس الوزراء الهندي -في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" اليوم الخميس- قائلا "أنا ممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه احتفالات يوم الجمهورية هذا العام بحضوره المهيب".

احتفال الهند بيوم الجمهورية بالعاصمة نيودلهي

نشر السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، صورا عبر صفحته على فيسبوك، من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية يوم الجمهورية الهندية.

وعلق بسام راضي، على الصور، قائلا: حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية يوم الجمهورية الهندية.

وفي سياق متصل شاركت القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بيوم الجمهورية بالعاصمة نيودلهي بحضور الرئيس السيسي.

وحضر الرئيس السيسي أمس مأدبة عشاء رسمي بالقصر الجمهوري الهندي أقامته رئيسة الهند تكريما له.

واستقبلت دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الجمهورية الهندية رحبت بالرئيس، معربةً عن تقدير الهند لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأشادت رئيسة الجمهورية الهندية بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدة حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كل المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.​