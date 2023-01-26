شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يطلق أولى حلقات "فى المطار" تزامنا مع عيد الطيران المصرى الـ93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع عيد الطيران المصرى المدنى المصرى الـ 93، يطلق ”الخليج 365”، مساء اليوم الخميس أولى حلقات برنامج "فى المطار" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الكاتب الصحفى احمد مصطفى، للحديث عن كل ما يخص عالم الطيران سواء المطارات المصرية وخطوط الطيران والخدمات التى يقدمها الطيران، ويسلط الضوء على جهود الدولة فى مجال الطيران المدنى والمطارات لكى تظهر بصورة تليق باسم مصر.

ويحتفل اليوم قطاع الطيران المدنى المصرى بالعيد الـ 93، حيث يتم الاحتفال بهذا العيد فى السادس والعشرين من يناير من كل عام، ويرجع تاريخ عيد الطيران المدنى إلى 26 يناير عام 1930، عندما استقبل مطار هليوبوليس أول طائرة يقودها طيار مصرى، وهو الطيار محمد صدقى الذى سافر إلى أوروبا وتعلم الطيران وأقلع بطائرته الخاصة من ألمانيا إلى مصر وسط ظروف جوية صعبة حتى وصل إلى القاهرة وهبط بمطار هليوبوليس الذى كان مخصصا لسلاح الجو البريطانى وسط حشود من المصريين الذين كانوا فى استقباله فى حدث تاريخى، اعتبره المصريون فيما بعد عيدآ للطيران المدنى المصرى تخليدا لهذا الحدث التاريخى الذى أعقبه مباشرة التفكير فى إنشاء مطار ألماظة وبدأ التنفيذ الفعلى فى نفس العام 1930 الإفتتاح الرسمى لمطار ألماظة فى عام 1932.