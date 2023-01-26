شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "الشعب الجمهورى" يستعرض إنجازات الدولة فى مؤتمر جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهورى مؤتمرا حاشدا بمحافظة الجيزة، لإبراز إنجازات الدولة المصرية، وذلك على هامش افتتاح مقر أمانة مركز البدرشين.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، على أهمية دور الحزب وأعضائه في توعية المواطن المصري بمواجهة الإعلام المعادي للدولة والذي يحاول النيل من الروح المعنوية للشعب المصرى.

وشدد أبو هميلة على دور الحزب في دعم مبادرات الدولة المصرية ومداومة الحزب على إقامة القوافل الطبية والعلاجية وشوادر ومعارض المواد الغذائية في كافة المحافظات والمراكز وغيرها من احتياجات الشعب في هذه الفترة الراهنة.

وأشاد المستشار أحمد حبيب، أمين المحافظة، بالمبادرات التي طرحها الحزب وهي "عينيك في عنيا"، و"شتاء دافىء"، وإطعام وغيرها من المبادرات التي تجول في ضواحي محافظة الجيزة.

وهنأ قيادات الحزب بالمؤتمر، وزير الداخلية وقيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، بارزين دور الشرطة المصرية في دحر الإرهاب والقضاء عليه ودورهم على مر التاريخ في حفظ الأمن والأمان والاستقرار للوطن.

حضر المؤتمر، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، والأمناء المساعدين تامر عويان، رفعت عطا، شريف ابو السعود، المهندس سامح عطية، أمين الحزب بالبدرشين، خالد داود، أمين تنظيم البدرشين.