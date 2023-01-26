شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الفيوم تَنعي الزميل علام عبد الغفار: نموذجاً مشرفاً فى الكفاح والاجتهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، الزميل علام عبد الغفار، رئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع الخليج 365، حيث قدمت النائبة واجب العزاء لأسرة الفقيد، ابن مركز أطسا بمحافظة الفيوم، سائلة المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، مؤكدا على أنه كان نموذجاً مشرفاً فى الكفاح والاجتهاد يجب الاقتداء به.

وكان الزميل علام عبد الغفار وافته المنيه بعد صراع مع المرض، ليترك إرث من السيرة الطيبة ورحلة من العطاء لمهنة الصحافة دامت لأكثر من 14 عاماً، حيث تتدرج الزميل فى عدد من المناصب داخل مؤسسة الخليج 365، حتى تولى منصب رئيس قسم المحافظات، لتنتهى رحلته من العطاء فى سن الخامس والثلاثين.

الزميل علام عبد الغفار، حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة - قسم صحافة، بتقدير عام جيد جدا، وشغل عده مناصب أثبت فيها كفاءة وتفانى فى العمل، ويشهد له زملاءه ورؤسائه فى المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث بدأ عمله بـ"الخليج 365" فى أغسطس 2008، وأصبح عضوا فى نقابة الصحفيين تحت التمرين فى يونيو 2011، حتى حصل على عضوية النقابة بجدول المشتغلين فى يوينو 2012.