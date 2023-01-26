شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الكاتب الصحفى ياسر رزق تحيى الذكرى الأولى لوفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى أسرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ، الذكرى السنوية الأولى له، اليوم الخميس.

وتستقبل أسرة الكاتب الصحفى ياسر رزق العزاء اليوم في مدفن العائلة في طريق العين السخنة، كما تقيم الأسرة خاتمة قرآن و درس ديني في المنزل بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب.

فقدت الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ، فى 26 يناير 2022، والذى توفى عن عمر يناهز 57 عاما بعد أن قضى 30 عاما منها فى بلاط صاحبة الجلالة.