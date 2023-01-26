شكرا لقرائتكم خبر عن 121 أداة رقابية فى مواجهة وزير النقل بجلسة "النواب" الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمواجهة برلمانية مع وزير النقل بنحو 121 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة.

وطبقا لما هو معتاد، تسير جلسة المواجهة البرلمانية، بأن يطرح النواب الموضوعات والملفات الهامة من خلال أدواتهم الرقابية، سواء طلبات إحاطة أو أسئلة أو طلبات مناقشة، وبعد أن ينتهى جميع النواب من الحديث، يقوم وزير النقل، بالرد على ما تم اثارته من موضوعات خلال حديث النواب، وتشمل المواجهة البرلمانية نحو 103 طلب إحاطة و15سؤال عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق وتطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.

كما تشمل موضوعات تتعلق بصرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاوروخطة تطوير الموانئ المصرية، وعن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم، مقارنة برسوم الطرق الأخرى، وعدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.

وتتضمن المواجهة 3 طلبات مناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري، وبشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم وتبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة.