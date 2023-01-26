انت الان تتابع خبر تحالف الانبار يطالب القضاء بالتدخل بعد استهداف أحد قياداته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يستنكر تحالف الانبار الموحد الاستهداف الذي طال القيادي في صفوفه معاذ العليان بساعات متأخرة من ليل 25/1/2023 من خلال الدخول لمقره من قبل الشرطة المحلية في الرمادي بدون اذن قضائي وبشكل استفزازي بهدف اسكات صوت الحق المطالب بحقوق مواطنيهم من خلال استغلال البعض السلطة والنفوذ ضد المنافسين في العمل السياسي".وأضاف: "انتلك الممارسات غير القانونية ما هي الا تجاوز معمد للسلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة القضائية وانتهاك للحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي من خلال التعدي على مقرات الرسمية والشخصيات السياسية المعروفة بسبب تبني نهج قانوني دستوري".

وطالب التحالف رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية "بإيقاف تلك الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة وتداول السلطة وحق المواطن بالحرية وابداء الرأي والتعبير وتؤسس لحكم الطغيان وتهديد للنظام الديمقراطي في العراق".

