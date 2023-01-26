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لهذه الأسباب.. عودة ميسي الى برشلونة مستحيلة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445675-638103344360096255.jpg

2023-01-26 | 13:52

لهذه الأسباب.. عودة ميسي الى برشلونة مستحيلة

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن الوجهة القادمة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "النجم الأرجنتيني يتفاوض بالفعل على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وباتت عودته إلى برشلونة أمرا مستحيلا".

وأضافت: "توصل ميسي إلى اتفاق مع بي إس جي، وسيبقى في العاصمة الفرنسية سنة أو سنتين، والتفاوض الآن على المقابل المالي".


وأشارت الصحيفة إلى أن "ميسي سيبقى في باريس ما لم يحدث أمر غير عادي، ومن بين الأسباب التي تدفعه للبقاء مع النادي الفرنسي، أنه لم يتلق عرضا قويا، يؤمن مستقبله".

وختمت "سبورت" تقريرها بأن "برشلونة لم يتحرك ناحية ميسي، ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين".

ويلعب ليونيل ميسي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2021، عندما انتقل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة الإسباني.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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