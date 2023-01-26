شكرا لقرائتكم خبر عن 24 طلب مناقشة أمام مجلس النواب الأحد المقبل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، موعد مناقشة نحو طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مقدم من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع لائحة مالية موحدة لتوصيل المياه والصرف الصحي.

2- طلب مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

3- طلب مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

4-طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد مكاتب التوثيق والشهر العقارى وتطويرها وخاصة بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.

5- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضم العاملين بالخارج للشمول المالى وتحقيق امتيازات جمركية لهم.

6-طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

7- طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ربط البحث العلمى بالإنتاج.

8-طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطابوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع البحث العلمي.

9-طلب مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

10- طلب مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التحول الرقمى وحوكمة الخدمات الحكومية. 11- طلب مقدم من النائب عماد خلى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين.

11 -طلب مقدم من النائبة أمانى الشعولى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمار فى القطاع السياحى وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

12- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم امام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

13- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

14- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء فى ظل الزيادة المرتقبة.

15- طلب مناقشة من النائبة سامية توفيق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل مستودعات البوتاجاز بعد قرار نقلها خارج الكتلة السكنية.

16- طلب مناقشة من النائبة هند رشادوعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

17- طلب مناقشة من النائبة نجوى خلف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

18 - طلب مناقشة من النائبة نسرين صلاح عمروعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مراكز التدريب المهني.

19 -طلب مناقشة من النائبة هند رشادوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتفعيل قانون المحال العامة الجديد.

20-طلب مناقشة من النائبة هند رشادوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات كودية مسبوقة الدفع.

21-طلب مناقشة من النائبة شادية خضير الجمل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها فى جميع أوجه حياتنا

22-طلب مناقشة من النائبة هند رشادوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

23-طلب مناقشة من النائبة ميرفت عازروأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمي

24-طلب مناقشة من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التى تواجه البحث العلمي.