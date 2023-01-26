شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة متوقعة فى صفوف السيتي بنهاية الموسم الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك عددًا كبيرًا من لاعبي السيتي يرغب فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة، حيث أظهر بعض نجوم الفريق خلال الأيام الماضية رغبة كبيرة فى الرحيل أمثال جوندوجان وسيلفا واللذان يأملان فى الرحيل إلى برشلونة فى الصيف المقبل.

وأضافت التقارير أن النجم الإنجليزي ولكر أيضًا غير سعيد بالتواجد ضمن صفوف السيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي قد يكون التجديد له بمثابة إنتهاء مسيرة الظهير الإنجليزي مع السماوي فى المرحلة القادمة.

بجانب وجود رغبة من كانسيلو فى الرحيل عن السيتي، بعد أن تم المساومة على اللاعب ومحاولة إقحامه فى أكثر من صفقة تبادلية خلال الفترة الاخيرة، الشئ الذي أثار إستياء اللاعب بشدة.



السيتي يوافق على رحيل نجومه بشرط

وأكدت المصادر المحيطة بالسيتي أن الفريق قد لا يمانع من رحيل ذلك الرباعي عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، شرط الحصول على ما لا يقل من 200مليون يورو من جراء رحيلهم، بجانب تعاقد الفريق مع بعض التعاقدات الآخري التى تساهم فى تعويض رحيلهم.

ويعد موقف جوندوجان مختلف بعض الشئ، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق السماوي فى نهاية الموسم الجاري، مما قد يمهد الطريق للاعب بالرحيل دون موافقة السيتي والإنضمام لبرشلونة فى صفقة إنتقال حر.