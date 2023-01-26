شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من ضم هدف ريال مدريد بتوصية من بوتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي أقترب بشدة من التعاقد مع أونانا نجم وسط إيفرتون الإنجليزي، حيث يتجه مسئولي البلوز لإغلاق ملف إنزو فرنانديز بشكل نهائي فى المريكاتو الحالي، بسبب مغالاة بنفيكا البرتغالي فى طلباته المادية فى رحيل لاعبه الأرجنتيني.

وأفادت التقارير أن مسئولي تشيلسي يرون بأن اونانا سيكون الخيار الأفضل للفريق فى الفترة المقبلة، حيث أنه من المتوقع عدم تجاوز صفقة اللاعب حاجز ال 40 مليون يورو، بجانب صغر سن اللاعب، الشئ الذي يمنح إدارة الفريق اللندني الفرصة بشمل أفضل فى الإستثمار باللاعب.

وكان نادي ريال مدريد يرصد التعاقد مع اونانا فى نهاية الموسم الجاري، فى حالة إذا ما رحل الثنائي مودريتش وكروس كما هو متوقع، ولكن تدخل البلوز فى الصفقة يحبط مخطط الفريق المدريدي فى إستقدام اللاعب.



بوتر يشيد بإمكانيات" اونانا" إيفرتون

وفى سياق متصل، أشاد المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، بإمكانيات اونانا بشكل كبير، خاصة أن اللاعب يتميز بالقوة الجسمانية والبدنية الهائلة، والتى تساعده بشكل كبير فى التألق حال إنضمام للبلوز خلال المرحلة القادمة.

ويعمل مسئولي تشيلسي فى الفترة الحالية على تنفيذ جميع متطلبات الجهاز الفني، لضمان الإستفاقة والتواجد فى مركز مؤهل لدوري الأبطال فى الموسم المقبل، بجانب المنافسة بقوة على لقب هذه النسخة، فى ظل معاناة جميع الأندية الكبري المرشحة للفوز باللقب من أزمات ضخمة.