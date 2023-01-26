شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة قبول دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بالتهنئة إلي تنسيقية شباب الأحزاب بعد انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الحزبيين والمستقلين، مؤكدا أن التنسيقية أثبتت قدرتها كمنصة سياسية تضم كافة التيارات وتضم نخبة مميزة من شباب مصر الواعد.

وقال الجندى، أنه لا يخفى علي أحد الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب في تنمية ورفع الوعي السياسي، وإثقال المهارات الشخصية، والإدارية، وبث روح العمل الجماعي، وهو الأمر الذي ينعكس علي أداء أعضائها سواء فيما يخص نوابها من الشباب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، أو في العمل التنفيذي كنواب للوزراء أو المحافظين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وجود كيان يؤهل الشباب للقيادة والعمل السياسي يمثل خطوة ممتازة لطالما طالبنا بها من قبل ، حتى يتم دمج الشباب في العمل السياسي والتنفيذي لخدمة بلدنا ولصالح وطننا العزيز مصر مقدما كل التحية لشباب مصر بشكل عام وتنسيقية شباب الأحزاب بشكل خاص على مجهودها في هذا الإطار.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب أعلنت عن انضمام دفعة جديدة من الأعضاء الجدد وذلك في إطار حرصها علي إتاحة الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة، وإيمانًا بدورها كمنصة حوار سياسي جامعة لكافة التيارات، والايدلوجيات السياسية.

وأكدت التنسيقية أنه انطلاقا من مبدأها " التأهيل قبل التمكين" تم إعداد برنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية، واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من 6 أشهر على عدد من المراحل بداية من التقدم، والمقابلات الشخصية، إلي التقييم والتصفية في المستويات المختلفة من التدريب والتأهيل، وصولاً لاختيار الكوادر المناسبة للانضمام للتنسيقية.