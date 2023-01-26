شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خرافي من نادي إنجليزي للتعاقد مع زياش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سلطت الصحف الإنجليزية أمس الضوء على العديد من الملفات وعلى رأسها اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

إيفرتون يستهدف التعاقد مع زياش

وأكدت الصحف بأن حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي أصبح محل أنظار العديد من الأندية وترغب بعض الفرق في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة.

ووفقا لما نشرته صحيفة سكاي سبورتس، فإن نادي إيفرتون الإنجليزي يجهز عرضا يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع حكيم زياش هذا الشتاء وليس الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة بأن نادي إيفرتون يرى حكيم زياش أفضل بديل لأنطوني جوردون القريب من الانتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

العروض تنهال على حكيم زياش



الجدير بالذكر بأن النجم المغربي قد سبق له وارتبط اسمه باللعب في صفوف أندية روما وميلان وبرشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.