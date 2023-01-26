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باريس يتحرك لضم نجم أنجليزي بدفع من ميسي ومبابي ونيمار

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445651-638103260003402412.jpg

2023-01-26 | 11:31

باريس يتحرك لضم نجم أنجليزي بدفع من ميسي ومبابي ونيمار

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الخليج 365- رياضة

يتحرك باريس سان جيرمان، في كل الاتجاهات، لتعزيز هجوم الفريق، في ظل غموض مصير نجومه الثلاثة.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (تيليجراف) البريطانية، أن النادي الباريسي مهتم كثيرا بالتعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضافت أن النادي الإنجليزي لم يتوصل بعد لاتفاق مع راشفورد على تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2024.


وأشارت إلى أن بي إس جي، سيبحث بالتأكيد عن مهاجم في الصيف المقبل، لأن ليونيل ميسي سينتهي عقده، والأرجنتيني مستهدف من إنتر ميامي الأمريكي.

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها "كذلك كيليان مبابي ما زال مستهدفا من قبل ، بينما يحيط الغموض بمستقبل البرازيلي، جونيور".

وينتهي تعاقد (ليو) مع النادي الباريسي بانقضاء الموسم الجاري، بينما يمتد ارتباط مبابي ونيمار مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2025.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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