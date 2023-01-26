باريس يتحرك لضم نجم أنجليزي بدفع من ميسي ومبابي ونيمار

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (تيليجراف) البريطانية، أن النادي الباريسي مهتم كثيرا بالتعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضافت أن النادي الإنجليزي لم يتوصل بعد لاتفاق مع راشفورد على تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2024.



وأشارت إلى أن بي إس جي، سيبحث بالتأكيد عن مهاجم في الصيف المقبل، لأن ليونيل ميسي سينتهي عقده، والأرجنتيني مستهدف من إنتر ميامي الأمريكي.

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها "كذلك كيليان مبابي ما زال مستهدفا من قبل ريال مدريد، بينما يحيط الغموض بمستقبل البرازيلي، نيمار جونيور".

وينتهي تعاقد (ليو) مع النادي الباريسي بانقضاء الموسم الجاري، بينما يمتد ارتباط مبابي ونيمار مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2025.