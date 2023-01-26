انت الان تتابع خبر طقس العراق.. امطار وتساقط للثلوج خلال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لــ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وفي الاقسام الغربية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل فيها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وفي بعض الأماكن غائماً مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".



ولفتت الهيئة، الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن منها ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".