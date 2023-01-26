انت الان تتابع خبر اسعار المعدن الأصفر في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 من 430 ألف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألف و 410 آلاف دينار.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في العراق تعد معلومات اقتصادية مهمة للمقبلين على الزواج، كما تهم المستثمرين في العراق، لكون الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، بقي الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين سواء في العراق أو في باقي الدول.

