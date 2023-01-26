انت الان تتابع خبر طريقة إخفاء الصور بعد مشاهدتها في واتساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولكن من الملاحظ أن المستلم لا يزال بإمكانه التقاط لقطة شاشة بمجرد مشاهدتها، لذلك احذر من الإرسال وإن كنت تستخدم هذه الميزة.

وهنا نقدم لك طريقة إرسال صورة تختفي وكذلك إخفاء الدردشات من قائمة محادثاتك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



iOS: افتح دردشة، واضغط فوق الرمز +، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم أرسل

Android: افتح الدردشة، واضغط فوق رمز مشبك الورق، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم ارسل.

إخفاء الدردشات من قائمة المحادثات

