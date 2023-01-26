طريقة إخفاء الصور بعد مشاهدتها في واتساب

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بغداد - ياسين صفوان - ولكن من الملاحظ أن المستلم لا يزال بإمكانه التقاط لقطة شاشة بمجرد مشاهدتها، لذلك احذر من الإرسال وإن كنت تستخدم هذه الميزة.
وهنا نقدم لك طريقة إرسال صورة تختفي وكذلك إخفاء الدردشات من قائمة محادثاتك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
خطوات إرسال صورة أو فيديو يختفي
iOS: افتح دردشة، واضغط فوق الرمز +، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم أرسل
إخفاء الدردشات من قائمة المحادثات
وهنا نقدم لك طريقة إرسال صورة تختفي وكذلك إخفاء الدردشات من قائمة محادثاتك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
خطوات إرسال صورة أو فيديو يختفي
iOS: افتح دردشة، واضغط فوق الرمز +، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم أرسل
Android: افتح الدردشة، واضغط فوق رمز مشبك الورق، وحدد صورة، ثم اضغط فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم ارسل.
إخفاء الدردشات من قائمة المحادثات
هناك أوقات قد تريد إخفاء محادثة في سجل رسائلك، لكنك لست مستعدًا لحذف سلسلة المحادثات تمامًا، تعد وظيفة "الإخفاء" مفيدة للغاية في هذا الوقت.
إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على الدردشة، فسيتم إعطاؤك خيارًا في الزاوية اليمنى العلوية من التطبيق لـ "الأرشفة".
إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على الدردشة، فسيتم إعطاؤك خيارًا في الزاوية اليمنى العلوية من التطبيق لـ "الأرشفة".
كما أنه للعثور على الرسائل المؤرشفة مرة أخرى، قم بالتمرير لأسفل إلى جميع الدردشات الخاصة بك واضغط فوق الزر "الدردشات المؤرشفة".