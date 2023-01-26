انت الان تتابع خبر حي طارق: الأهالي يشكون من انعدام الخدمات ويطالبون بتدخل عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يبدو المشهد في ازقة حي طارق شرقي بغداد متهالكا من الناحية الخدمية، إذ يؤكّد الساكنون هناك أن معاناتهم مستمرة منذ سنوات.

في هذه الأزقة يتحدّث المنظر: لا خدمات تسهّل معيشة الساكنين، شوارع تفتقر للمجاري والاكساء ما يدفع المواطنين الى اطلاق نداءات الاستغاثة لعل جهة معنية تستجيب لهم.

تقول دائرة البلدية أن هذه المنطقة تعد خارج نطاق اعمالهم . لكن رغم ذلك فأن اعمالا تنفذ لتحسين واقعها الخدمي. يقول البعض انها متلكئة لكن المعنيون يشيرون الى وجود معرقلات.

وتحتاج هذه المنطقة وغيرها في العاصمة الى جهود مكثفة لرفع المستوى الخدمي وجعلها مناطق صالحة للعيش، لا ان تكون مصدراً لمعاناة مستمرة.