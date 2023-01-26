انت الان تتابع خبر بغداد: المواطنون يحمّلون أمانة العاصمة مسؤولية تدمير شوارعهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حمّل مواطنون في بغداد امانة العاصمة ودوائرها البلدية مسؤولية تدمير شوارعهم وقطع ارزاقهم، وذلك بعد حفرها وتركها من دون اكمالها وانجازها بالشكل الصحيح.

لا سقف زمني ولا عمل حقيقي هنا داخل شوارع بغداد، اكوام من الحجارة والانقاض تركتها امانة بغداد ورحلت بعد حفر الارصفة والجزرات الوسطية دون الاكتراث للمواطنين وارزاقهم.

ويقول مواطنون ان ترك الانقاض والمواد الانشائية بهذا الوضع سببت حوادث مرورية كثيرة، سجلت بدورها العديد من الوفيات والاصابات بمختلف المناطق.

ويحمل اصحاب المحال التجارية والدور السكنية امانة بغداد ودوائرها البلدية المسؤولية الكاملة بتعطيل ارزاقهم وتضرر ازقتهم، بعمل اقل ما يوصف بالرديء والمتلكئ حسب ما يقولون.