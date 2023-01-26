انت الان تتابع خبر 161 الفا لكل 100 دولار.. أسعار الصرف في العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجَّلت أسعار بيع الدولار 161000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 160500 دينار لكل 100 دولار. وفي أواخر 2020، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

