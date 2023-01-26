انت الان تتابع خبر "ميتا" تعيد فتح حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام.. والاخير يعلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن الممكن أن توفر استعادة الحسابات دفعة لترامب، الذي أعلن في تشرين الثاني أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأميركية مجددا في عام 2024.

ويتابع 34 مليون شخص ترامب على "فيسبوك"، بينما يمتلك الرئيس السابق 23 مليون متابع على إنستغرام.



والتطبيقان يعتبران وسائل رئيسية للتواصل السياسي وجمع التبرعات.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حساب ترامب على الموقع في تشرين الثاني ، إلا أن ترامب لم ينشر أي تغريدات هناك.

وعلى الرغم من أن ترامب لم ينشر أي تغريدات منذ استعادة حسابه على تويتر، قائلا إنه يفضل الاستمرار على تطبيقه الخاص الذي يحمل اسم تروث سوشيال، فإن المتحدث باسم حملته قال لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" في الأسبوع الماضي إن العودة إلى فيسبوك "ستكون أداة مهمة لحملة 2024 للوصول إلى الناخبين".



وفي منشور على تطبيق تروث سوشيال، علق ترامب على إعادة تشغيل حساباته على تطبيقات ميتا قائلا "لا ينبغي أن يحدث مثل هذا الشيء مجددا لرئيس حالي أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".

ولم يشر إلى ما إذا كان سيبدأ النشر على منصات "ميتا" مرة أخرى أو متى سيبدأ.

