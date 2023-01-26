انت الان تتابع خبر وفد أمني يصل كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وهيئة الركن في القيادتين وصلوا الى محافظة كركوك".

وأضافت، ان "الزيارة جاءت للاطلاع على الخطط الأمنية الخاصة بالانفتاح والمناورة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتامين القيادة والسيطرة ووحدة القيادة ضمن قاطع المسؤولية، فضلاً عن الوقوف على المعاضل ومتطلبات القطعات الأمنية".

