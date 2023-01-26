انت الان تتابع خبر جورج وسوف سيهدي نجله الراحل اغنية الوداع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصدر عن مكتب الفنان جورج وسوف بيان شكر فيه كل من واساه بمحنته، معتذرا بسبب إلغاء حفلات كانت مقررة مسبقا، ومؤكدا عودته للغناء كون الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه".

وجاء في البيان: "يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر كانون الثاني وشباط نظرا للظروف التي يمر بها".



وتابع: "وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية شباط مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

وتوفي وديع بعد عملية جراحية في معدته، في 7 كانون الثاني، ونقل جثمانه من بيروت إلى مسقط رأسه في كفرون السورية، حيث دفن في مدافن العائلة.