انت الان تتابع خبر كشف ملابسات جريمة قتل "غامضة" لشخصين شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة حصلت ضمن منطقة الشعب لرجلين كانا يستقلان عجلة من نوع (سايبا) تم إطلاق النار عليهما من قبل متهمين اثنين لديهما دراجة نارية استخدمت اثناء ارتكابهما للجريمة".وأضافت: "لمجهولية الفاعل وغموض الحادث احيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث إلى مكتب القدس لمكافحة الإجرام على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهما ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بقتل المجنى عليهم من خلال إطلاق النار عليهم".

وأشار البيان الى أن "المتهمين تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

