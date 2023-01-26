انت الان تتابع خبر قنبلة تسقط 50 قتيلا من رعاة الماشية في نيجيريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين فإن الحادث وقع الثلاثاء بين ولايتي نصراوة وبنويه في شمال وسط نيجيريا.

وقال تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية (ميتي الله) لمربي الماشية في نيجيريا، إن مجموعة من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم إلى نصراوة من بنويه.



ووفقا لرويترز فقد صادرت السلطات الحيوانات لخرقها قوانين مكافحة الرعي، عندما هز انفجار المنطقة.

وأضاف تاسيو: "لقي ما لا يقل عن 54 شخصا حتفهم على الفور.. هناك عدد لا يحصى من المصابين".

ولم يذكر عبد الله صولي حاكم نصراوة عدد القتلى لكنه قال للصحفيين إن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط قتلى.

وشمال وسط نيجيريا، المعروف أيضا باسم الحزام الأوسط، عرضة للعنف بسبب الاشتباكات بين رعاة الفولاني والمزارعين، ومعظمهم من المسيحيين.



وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري هاجم مسلحون محطة قطار في ولاية إيدو، جنوبي نيجيريا، واختطفوا العديد من الركاب.

وتتكر حوادث مهاجمة القطارات والاختطاف في نيجيريا. وفي 28 مارس/آذار الماضي، قُتل ثمانية أشخاص وخُطف عشرات في عندما فجر مهاجمون قنبلة على طريق للسكك الحديدية وفتحوا النار على القطار الذي يربط أبوجا بكادونا المدينة التي تنشط فيها عصابات إجرامية.

وتصدرت نيجيريا قائمة الدول الأكثر تعرضا لإرهاب تنظيم داعش خلال عام 2022.

واعترف التنظيم بقتل وإصابة 6681 شخصا في 2058 هجوما شنها خلال العام الماضي حول العالم.