انت الان تتابع خبر ضباب كثيف يحجب الرؤية في شوارع البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المحافظة شهدت ضباباً كثيفاً منذ الصباح الباكر، تسبب بحجب الرؤية في الشوارع والطرق الرئيسية في محافظة البصرة".

ووثقت عدسة "الخليج 365" مشاهد من محافظة البصرة بعد اجتياح الضباب لسمائها.



وفي وقت سابق، علق مطار البصرة الدولي، اليوم الخميس، الرحلات الجوية وإيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "مطار البصرة الدولي علق رحلاته الجوية وأوقف الحركة الملاحية بسبب كثافة الضباب".

وأضاف، أن "الإيقاف في الرحلات الجوية بمطار البصرة سيكون مؤقتاً وستعاود الرحلات عند زوال الضباب".