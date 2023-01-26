انت الان تتابع خبر براتب 1000 دولار.. شركة تطرح وظيفة مقابل تناول وجبة من الجبن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث أعلنت الشركة الأمريكية أنها تبحث عن خمسة "حالمين بمنتجات الألبان"، لدراسة تهدف إلى معالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

وسيُطلب من المقبولين الخمسة المختارين تناول كميات محددة من منتجات الألبان، ومن ثم تتبع نومهم، وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم، ومستوى الطاقة طوال اليوم، وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.



وقالت المتحدثة باسم الشركة دوروثي تشامبرز في الإعلان "نحن ندرك أيضاً أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة، لذا أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح".يتم قبول الطلبات حتى 10 شباط، وستستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر.