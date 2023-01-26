انت الان تتابع خبر الصحة تعلن توقيع 157 عقداً ضمن مشروع "توطين الصناعة الدوائية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسناوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوزارة وقعت 157 عقداً مع المصانع المحلية الحكومية والأهلية ضمن مشروع (توطين الصناعة الدوائية) بمبلغ 70 مليار دينار"، لافتا الى أن "العقود تتضمن توفير أدوية (الأمراض السرطانية، العلاجات المنقذة للحياة، المضادات الحيوية، علاجات الأمراض المزمنة، مسكّنات الألم، علاجات التهاب الكبد الفايروسي) وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة أخرى".وأضاف، أن "قرارات عدة اتخذت لتسهيل التعاقد مع المصانع الوطنية تتضمن:

- تشكيل لجنة مختصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية لضمان السرعة بتسجيلها وعدم تراكم الملفات.

- اعتماد إعادة تسجيل المنتج الوطني بعد (10) سنوات من تسجيله بدلا من (5) سنوات في حال عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر.

- منح المنتجات الوطنية المستوفية للمتطلبات تسجيلًا أوليًا خلال فترة شهر واحد فقط من تاريخ دفع رسوم التسجيل.



- العمل بآلية مقابلة منتجي المصانع الوطنية ومخوّليهم بشكل يومي.

- العمل على تعديل أسعار المنتجات الوطنية بما يتناسب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية.

- تعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية الوطنية وحسب المستجدات.

- إعداد واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية واعتماد اي زيارة شمولية سابقا خلال التجديد السنوي للإجازة.

- إعادة النظر بدليل التصنيع للتعاقدات وبالتنسيق مع رابطة منتجي المصانع الوطنية.