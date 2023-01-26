الصحة تعلن توقيع 157 عقداً ضمن مشروع "توطين الصناعة الدوائية"

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وأضاف، أن "قرارات عدة اتخذت لتسهيل التعاقد مع المصانع الوطنية تتضمن:
- تشكيل لجنة مختصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية لضمان السرعة بتسجيلها وعدم تراكم الملفات.
- اعتماد إعادة تسجيل المنتج الوطني بعد (10) سنوات من تسجيله بدلا من (5) سنوات في حال عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر.
- منح المنتجات الوطنية المستوفية للمتطلبات تسجيلًا أوليًا خلال فترة شهر واحد فقط من تاريخ دفع رسوم التسجيل.
- العمل بآلية مقابلة منتجي المصانع الوطنية ومخوّليهم بشكل يومي.
- العمل على تعديل أسعار المنتجات الوطنية بما يتناسب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية.
- تعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية الوطنية وحسب المستجدات.
- إعداد واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية واعتماد اي زيارة شمولية سابقا خلال التجديد السنوي للإجازة.
- إعادة النظر بدليل التصنيع للتعاقدات وبالتنسيق مع رابطة منتجي المصانع الوطنية.