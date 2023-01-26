انت الان تتابع خبر حوادث أمنية.. "الشال" ينهي حياة فتاة وشخص يقتل شقيق زوجته في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الساعات الأولى من اليوم الخميس شهدت حوادث أمنية عديدة في العاصمة بغداد"، مبينا أن "الحادث الأول تمثل بإصابة شخص متقاعد يعمل كعامل خدمة داخل شركة تابعة لوزارة الإسكان؛ نتيجة تسرب غاز في منطقة السيدية".وأضاف، ان "القوات الأمنية وخلال حادث آخر تمكنت من انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقارب 20 عاماً اسفل جسر الجمهورية"، مبيناً أن "فتاة أخرى تولد 2005 أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة (شال) في سقف الحمام الداخلي للمنزل ضمن منطقة جكوك في مدينة الشعلة".

وأشار الى أن "الحادث الرابع حصل نتيجة مشاجرة شخص مع شقيق زوجته تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ الاخر بالفرار ضمن حي المهندسين في حي الرسالة ببغداد".

