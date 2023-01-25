العراق يطيح بـ6 إرهابيين

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قولها «إن المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم للتنظيمات الإرهابية»، مشيرة إلى أن جميع المتهمين شاركوا في عمليات إرهابية مسلحة ضد القوات العراقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت قوات الأمن العراقية في عمليات أمنية منفصلة على 6 إرهابيين خطرين في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قولها «إن المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم للتنظيمات الإرهابية»، مشيرة إلى أن جميع المتهمين شاركوا في عمليات إرهابية مسلحة ضد القوات العراقية.

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