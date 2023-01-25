بيان من الخارجية بشأن المصريين المصابين بحادث سفينة أمام السواحل التركية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية بياناً، مساء الأربعاء، قالت فيه إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في القطاع القنصلي وكلاً من سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول لمتابعة حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية.

وأضافت وزارة الخارجية أنه "قد وصل إلى أرض الوطن عدد 5 مواطنين مصريين من إجمالي 14 مواطناً، وذلك بعد قيام السفارة بالانتهاء من إجراءات السفر وإصدار الوثائق اللازمة والتيقن من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بذلك. "

وتابعت: "ولا تزال الجهود جارية استجابة لتوجيهات وزير الخارجية لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المتبقين ضحايا الحادث لحين عودتهم جميعاً إلى أرض الوطن، كما تواصل السفارة قصارى جهدها من خلال الاتصالات المتتابعة مع السلطات المعنية التركية لتأمين تقديم أفضل خدمة علاجية للمصابين."

واختتمت وزارة الخارجية: "كذا الوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات في هذا الصدد، وتقديم المساعدة القانونية للمصابين بما في ذلك العمل على حصولهم على مستحقاتهم التأمينية والتعويضات المالية اللازمة."