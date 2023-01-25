شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع إطلاق استراتيجية 2023.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعرض إنجازاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو، استعرضت خلاله إنجازاتها خلال العام الماضي، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية 2023.

واستعرض التقرير إنجازات التنسيقية، من خلال تواصلها مع كافة فئات المجتمع من خلال لقاءات النواب بالقرى والنجوع والجامعات، وقطاع عريض مع الشباب عبر منصات التواصل المختلفة.

وعرض الفيديو استخدامات نواب التنسيقية لأدوتهم الرقابية والذي بلغت 842 إداة، تنوعت ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، ومقترحات برغبة وبيان عاجل، ونقل النواب لأصوات الشارع تحت قبة البرلمان، والدفاع عن قضايا المواطن.