شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية تشيد بجهود حازم عمر نائب محافظ قنا وتعاونه مع النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة قنا، وذلك نيابة عن المحافظ.

وشهد الاجتماع إشادة من النواب بمحافظة قنا بجهود الدكتور حازم عمر في المحافظة وتعاونه الدائم مع النواب لحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

ورد الدكتور حازم عمر، خلال الاجتماع على طلبات إحاطة مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بقنا، بشأن رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة أبو تيشت، موضحا أنه بالفعل تم رصف عدد من الشوارع بالمركز، وفى حال تنفيذ أعمال البنية التحتية يتم توفير طريق بديل.

وعقب نائب محافظ قنا، على طلب إحاطة بشأن سرعة إصدار قرار تخصيص قطعة أرض بزمام قرية الكرنك مركز أبو تشت محافظة قنا لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي عام، وقال إنه يجب في البداية التنسيق مع النائب مقدم طلب الإحاطة، بشأن قيامه بالتفاوض مع الأهالي وأخذ موافقتهم على نزع الملكية، وذلك حتى يتسنى البدء في اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الشئون القانونية بالوحدة المحلية تبين تقدم أهالي قرية الكرنك بطلب يلتمسون فيه تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوي عليها، وبناء عليه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لقرية القارة، وذلك لتوفير قطعة أرض لإقامة مدرسة عليها، وبالفعل تم اختيار قطعة أرض تبلغ مساحتها 4161م، وتم إرسال أوراق التخصيص للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى انه ورد كتاب إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والذي تطلب فيه الإفادة بعدد 2 خريطة مساحية، وكشف احداثيات، ومقابل دراسة الموضوع للتنسيق مع المختصين بالمركز الوطني لتخطيط واستخدام أراضي الدولة، نظراً لوقوع قطعة الأرض التي تم تخصيصها خارج زمام قرية الكرنك مركز أبو تشت، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الكرنك بشأن إعداد كافة المستندات والمرفقات المطلوبة، وذلك لإرسالها للمحافظة للسير في إجراءات التخصيص.

وبشأن طلب إحاطة لتخصيص أرض لإنشاء مقابر عليها، قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه سبق وأن تقدم أهالي قري الشقيقي، القلعية والزرقة وجزيرة الدوم بطلب يلتمسون فيه الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مقابر عليها وذلك أملاك الري يمين وشمال كوبري مدخل قرية الرزقة، وتم فحص الموضوع بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وبعرض الموضوع على المحافظ وافق بتاريخ 24/3/2021 على حفظ الطلب لعدم وجود أراضي تصلح لإقامة جبانات عليها، وبمخاطبة الوحدة المحلية بقرية بخانس أفادت بعدم وجود أراضي لإقامة جبانة.

وأشار إلى بدء البحث عن بديل على الطريق الصحراوي الغربي على مسافة 15 كيلو متر من تلك القرى والابتعاد عن أراضي الري لاستخدامها في مشروعات ذات نفع عام، خاصة وأنه جارِ إنشاء كوبري لربط محافظتي قنا (مركز فرشوط) وسوهاج، وسوف يعمل على تقليل المدة الزمنية للوصول إلى الأراضي المقترحة من المحافظة على الطريق الصحراوي الغربي وهذا حل دائم، أما الأماكن التي أقترحها السيد النائب مقدم الطلب سوف يتم إزدحامها خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأكد على أنه من الشخصيات الجديرة بالاحترام والتقدير والمشهود لها .