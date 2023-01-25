دبابات Leopard 2 الألمانية لأوكرانيا

بعد أسابيع من التردد، الذي تسبب في نفاد الصبر بين حلفاء ألمانيا، أعلن المستشار أولاف شولتز، أن حكومته ستزود أوكرانيا بدبابات Leopard 2 القتالية، وستوافق على طلبات الدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

وقالت الحكومة الألمانية إنها ستزود أوكرانيا في البداية بشركة واحدة من دبابات Leopard 2 A6، أو 14 مركبة. والهدف هو أن تزود ألمانيا وحلفاؤها أوكرانيا بـ 88 من فصيلة Leopard الألمانية الصنع، والتي تضم كتيبتين.

وقال شولتز في كلمة ألقاها أمام المشرعين الألمان «هذه نتيجة مشاورات مكثفة مرة أخرى مع حلفائنا وشركائنا الدوليين».

وجاء القرار الذي طال انتظاره، بعد أن كشف مسؤولون أمريكيون عن اتفاق مبدئي للولايات المتحدة، لإرسال دبابات إم 1 أبرامز لمساعدة القوات الأوكرانية، في صد القوات الروسية التي ظلت راسخة في شرق البلاد، بعد عام تقريبًا من غزو روسيا لجارتها. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأن القرار لم يعلن بعد.

وليس من الواضح متى أو كيف سيتم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا، أو متى يمكن أن يكون لها تأثير على ساحة المعركة.