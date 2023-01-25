شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتينجهام فورست في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست في كأس الرابطة.

ويستعد بعد قليل، مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستضيف ملعب سيتي جراوند، لقاء مانشستر يونايتد أمام نظيره نوتينجهام فورست، في كأس الرابطة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام، تواجد كاسيميرو أساسيًا.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنجهام

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نوتنجهام، في بطولة كأس الرابطة، كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ون بيساكا، فيكتور ليندولف، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، ماركوس راشفورد، برونو، أنتوني.

خط الهجوم: فيجورست.