شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة تنسيقية شباب الأحزاب: نهتم بالعنصر البشرى سواء بالتدريب أو التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أطلقت استراتيجية 2023 ودائما ما نقوم بمراجعات على مستوى العمل أو الأعضاء، لافتة إلى أن التنسيقية تعمل على عدة ملفات سياسية من خلال محاور منها الطفل والأسرة والتمكين الاقتصادى والتأهيل السياسى، ومسار العائلة المقدسة.

وأضافت شيماء عبد الإله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، كما تهتم التنسيقية بالعنصر البشرى سواء فى التدريب والتطوير، موضحة أنه لدينا لجنة خاصة بالتدريب وهى من أهم اللجان الداعمة.

وتابعت شيماء عبد الإله، هناك دفعة جديدة من الشباب انضمت لنا وهم حوالى 100 شاب سيصبحون أعضاء جدد بالتنسيقية وقد حصلوا على تدريب لمدة 6 أشهر وتم تصفيتهم لاختيار العناصر المميزة، حيث يتم تدريب الجميع وتنقيتهم، موضحة أنه لدينا بروتوكولات عددية مع جهات مختلفة مثل وزارة الشباب والرياضة.