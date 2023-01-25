شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على دراسة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وذلك بعد ورود رأى مجلس الشيوخ فيه، ويأتى التشريع الجديد لتحقيق عددا من الأهداف منها:

معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.

القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

تسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

تحقيق الشمول التأميني.

تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.

الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر.

بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.