شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من أرتيتا بعد إصابة النني وتأكد إنتهاء موسمه مع أرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إصابة النني فى الساعات الأخيرة وتأكد غيابه لنهاية الموسم عن أرسنال، رفعت من حالة الطوارئ فى أرسنال والذي كان على الأعتاب الموافقة على خروج اللاعب فى المريكاتو الشتوي الحالي إلى أستون فيلا.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة أرتيتا طالب بضرورة التعاقد مع لاعب وسط جديد على وجه السرعة خلال يناير الحالي، قبل إغلاق المريكاتو بشكل نهائي، كما أن الفريق رفض فكرة التخلي عن ألبرت سامبي بشكل قاطع بعض مفاوضات طويلة مع موناكو.

وكان نادي موناكو قريبًا للغاية من إستعارة سامبي لنهاية الموسم الجاري، قبل أن تغير إصابة النني زمام الأمور بالكامل، ليرفض مسئولي الفريق الإنجليزي وجهازه الفني فكرة خروج أي لاعب خلال المرحلة الحالية.



أرتيتا يعرب عن أسفه لإصابة النني

وأعرب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عن حزنه الشديد بسبب إصابة النني فى هذا التوقيت المهم والمحوري من الموسم، حيث أن المدرب كان يعول الكثير على نجم وسط الجانرز فى بطولة الدوري الأورويي، فى ظل تلاحم الموسم الحالي وعدم إمتلاكه لوفرة كبيرة من اللاعبين.



موقف النني بعد إصابته الأخيرة

وأكدت بعض المصادر القريبة من النني أن اللاعب يعيش حالة نفسية سيئة فى الفترة الحالي، خاصة أن اللاعب تعرض للعديد من الإصابات فى الفترة الأخيرة، الشئ الذي يظهر مدي سوء الحظ الذي يلازم اللاعب.