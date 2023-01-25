شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يهدد صفقة برشلونة المنتظرة فى المريكاتو الشتوي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال يسعي بشكل قوي للتعاقد مع المهاجم الإيطالي كييزا، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، والذي تألق بشكل كبير رفقة السيدة العجوز فى الآونة الأخيرة، مما جعل اللاعب هدفا للعديد من الأندية على رأسها برشلونة.

وأفادت التقارير أن مسئولي أرسنال بدأوا التحرك بشكل سريع من أجل التعاقد مع اللاعب فى يناير الجاري، وعدم الإنتظار إلى المريكاتو الصيفي، والذي قد تتصعب فيه الصفقة على الفريق، بجانب حاجة الجانرز للاعب فيما تبقي من منافسات الموسم وصراع الصدارة الشرس على البيرميرليج.

وفى سياق متصل، أكدت بعض المصادر الواردة من يوفينتوس أن الفريق منفتحًا لرحيل اللاعب بصورة كبيرة فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يمر بأزمة مالية طاحنة، مما يجعل الفريق الإيطالي يسعي للإستمرار من بيع بعض نجوم الفريق.



شرط يوفينتوس الوحيد لرحيل كييزا

وأشارت بعض المصادر أن نادي يوفينتوس يسعي للحصول على 60 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، الشئ الذي يراه مسئولي الجانرز مناسبًا لقدرات اللاعب بصورة كبيرة، والذي قد يستفيد الفريق الإنجليزي من تسويقه بشكل أفضل فى المستقبل القريب.

فى حين طلب نادي برشلونة تخفيض المقابل المادي فى الصفقة بعض الشئ، على أن يتم حسمها مقابل 50 مليون يورو كحد أقصي، معتمدًا فى ذلك على رغبة اللاعب والتى ترجح فكرة الإنضمام للفريق الكتالوني.