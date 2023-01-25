انت الان تتابع خبر فرنسا تحدد موعد انسحاب قواتها من بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة قولها: "تلقينا الثلاثاء إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي".واضافت: "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

يذكر أن بوركينا فاسو تستضيف حاليا كتيبة من 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية، وتحمل اسم "قوة سابر".

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" بأن العسكريين سيغادرون البلاد "بحلول نهاية شباط"، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول "نهاية نيسان".

ويوم الاثنين الماضي، أكدت حكومة بوركينا فاسو أنها طلبت رحيل العسكريين الفرنسيين المتمركزين في البلاد في غضون شهر، لكن باريس ردت بأنها تنتظر توضيحات من الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، فيما وتتعرض فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، لانتقادات في بوركينا فاسو منذ عدة أشهر.

