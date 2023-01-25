انت الان تتابع خبر الكشف عن موعد وصول الموازنة إلى البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البطاط في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد خلال الاجتماع الاخير لتحالف ادارة الدولة بإرسال الموازنة الى البرلمان وانهائها بشكل كامل خلال شهر شباط المقبل". وبين، أن "إقرار الموازنة لن يستغرق وقتاً طويلاً خصوصاً مع استعداد البرلمان الكامل لاستقبالها".

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول اجتماع للمجلس، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بـ"السرعة الممكنة لدراسته"، وفق بيان للأمانة العامة ل‍‍مجلس الوزراء.



ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.