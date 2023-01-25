انت الان تتابع خبر تصريح ناري لإبراهيموفيتش بشأن زملاء ميسي: لا يستحقون الاحترام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445519-638102637862577238.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-25 | 18:15
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فتح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، اليوم الاربعاء، النار على لاعبي المنتخب الأرجنتيني المتوجين بكأس العالم قطر 2022.
وكان بعض لاعبي منتخب الأرجنتين، قد سخروا من نجوم فرنسا وخاصة كيليان مبابي عقب نهائي المونديال.
وعلق إبراهيموفيتش في تصريح لشبكة France Inter "تصرف لاعبي الأرجنتين بعد انتصارهم بالمونديال أمام فرنسا، كان سيئا".
وأضاف "لقد نجحوا في حصد لقب كأس العالم، لكنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، العالم سيتذكر ميسي فقط، ولن يتذكرهم بسبب سلوك العديد منهم".
وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، على حساب فرنسا، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والإضافي بنتيجة 3-3.
وعلق إبراهيموفيتش في تصريح لشبكة France Inter "تصرف لاعبي الأرجنتين بعد انتصارهم بالمونديال أمام فرنسا، كان سيئا".
وأضاف "لقد نجحوا في حصد لقب كأس العالم، لكنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، العالم سيتذكر ميسي فقط، ولن يتذكرهم بسبب سلوك العديد منهم".
واختتم النجم السويدي "لا يمكننا احترام ذلك.. لأن هذه ليست طريقة تحقيق الانتصارات".
وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، على حساب فرنسا، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والإضافي بنتيجة 3-3.
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