انت الان تتابع خبر العامري: الإعلام المنفلت سوّق صورةً سوداوية عن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب العامري، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، وفداً إعلامياً يضم عدداً من مدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية الأردنية".

وأوضح، أن "العراق عاش تجربته الديمقراطية بعد التخلص من النظام الديكتاتوري إلاّ إنّ الأعلام المنفلت المدار من الخارج عمل بخبث بالضد من هذه التجربة، وعمد على تسويق الصورة السوداوية عن أوضاع العراق، لكنّ كل ذلك لم ينجح، وما جرى في البصرة من استضافة ناجحة ورائعة لبطولة خليجي 25 كان كفيلا بأن يعكس صورة العراق الحقيقية والتي تتمتع أوضاعه بالأمن والأمان والاستقرار".



وأضاف، أنّ "الأعلام الذي عمل بخبث بذل جهوداً كبيرة، وكان احد المعرقلات لإنجاح المشاريع المهمة التي تستهدف المصلحة المشتركة للبلدين، داعياً الى أن تكون المهمة الكبيرة للإعلام الحقيقي هو خلق الأمل داخل المجتمع العربي وتفنيد كل ما يصدره الأعلام الصهيوني والسائرون على نهجه".