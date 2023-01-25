شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة.. تشيلسي يواجه شبح خصم النقاط من قبل الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي أصبح فى موقف صعب للغاية بسبب تعاقداته الأخيرة، حيث يري الكثير من مسئولي اللوائح أن العقود طويلة الأمد التي يتبعها مسئولي البلوز لتجنب العقاب بسبب إنتهاك قانون اللعب المالي النظيف لن تجدي الفريق فى المرحلة القادمة.

وأضافت التقارير أن تشيلسي أصبح مهددا بعقوبة مالية ضخمة فى نهاية الموسم الحالي إذا ما قام الاتحاد الأوروبي تعديل بعض البنود والاتفاقات فى قانون اللعب المالي النظيف، وإلغاء تطبيق العقود طويلة الأمد للصفقات الجديدة، الشئ الذي قد يعرض البلوز لغرامة مالية كبيرة.

وأكدت بعض التقارير أن الأمور لن تتوقف عند الغرامة المالية فقط، بل قد يواجه الفريق عقوبات تصل إلى خصم النقاط فى الموسم الجديد، إذا تم تعديل اللائحة، الأمر الذي يضع الفريق اللندني فى أزمة شديدة.



تشيلسي يثق فى موقفه القانوني

وفى سياق متصل، لا يظن مسئولي تشيلسي أن مثل هذه التهديدات قد تؤثر على الفريق، خاصة أن الفريق يسير بشكل قانوني وفقا للوائح التى وضعها الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيستحيل معاقبة الفريق اللندني.

ويظن مسئولي تشيلسي أن الأمور ستتحسن كثيرًا، بعد رحيل نجم الوسط الفرنسي أنجولو كانتي، والذي يتقاضي مبالغ مالية كبيرة فى الفترة الراهنة، مما يغلق الباب تمامًا أمام فكرة معاقبة البلوز.