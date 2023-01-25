شركة بريطانية تقاضي تويتر بسبب عدم دفع إيجار مكاتبها في لندن

نيويورك: يبدو أن الأزمات لن تنتهي بالنسبة لمنصة تويتر خاصة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، إذ لا تنتهي أزمة حتى تظهر أزمة جديدة.

بدأت The Crown Estate، وهي حافظة عقارات تجارية بريطانية تنتمي تاريخيًا إلى الملك، إجراءات قضائية ضد موقع Twitter بشأن عدم دفع عملاق التكنولوجيا المزعوم الإيجار في مكاتبها في لندن ، حسبما قال متحدث باسم شركة العقارات لشبكة CNN يوم الاثنين.

ويدير شركة “The Crown Estate” مجلس إدارة مستقل ويضم مجموعة من المباني التجارية والأراضي التي تدر أرباحًا يتم جمعها من قبل الحكومة البريطانية للإنفاق العام.

وفقًا للمتحدث باسم Crown Estate ، الذي لم يتم ذكر اسمه بشكل روتيني ، فإن الإجراء القانوني يأتي بعد اتصال سابق مع Twitter بخصوص متأخرات الإيجار على مكتبها في 20 Air Street ، لندن. وأضاف المتحدث أن المناقشات بين الشركات جارية.