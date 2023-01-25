شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": زيارة الرئيس السيسى للهند تعزز تبادل الأفكار بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند ومشاركته باحتفالاتها بيوم الجمهورية كضيف شرف،، مؤكدة أن هذه الزيارة تعزز العلاقات وتبادل الأفكار بين البلدين.

وقالت "لاشين": "هذه الزيارة مهمة محوارية لأن مصر والهند تربطهما علاقة قوية لأكثر من 70 عاما وهذا دليل على قوة العلاقة" مشيرا إلى أن هناك ترابطا تاريخيا واجتماعيا بين البلدين ".

وأضافت:" زيارة الرئيس السيسي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي لمناقشة سبل تعزيز السلام والأمن تعد زيارة مهمة لأن الهند تعلم وتعي مكانة مصر وقوتها الاستراتيجية "موضحة أن دولة الهند أصبحت الأولى عالميا من حيث عدد السكان وتتمتع بمقومات قوية، مؤكدة أن هذه الزيارة تعمل على تقوية العلاقات وتبادل الأفكار والخبرات بين البلدين.

وأشارت عضو خارجية النواب إلى أنه لا يمكن أبدا إغفال أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت من أهم الدول الإفريقية والعربية على المستويين السياسي والاقتصادي وتساهم بقوة في القضايا الدولية والإقليمية، وهو ما استدعى المكانة الرفيعة التي احتلتها على أجندة العلاقات الخارجية الهندية خاصة منذ الدور الفاعل للرئيس السيسي بالقمة الهندية- الإفريقية التي عقدت بنيودلهي عام 2015.

وبالنسبة لأوجه التعاون بين البلدين مصر والهند، قالت إن هناك مجالات متنوعة للتعاون وتعميق آفاق العلاقات بين مصر والهند سواء بمجالات التبادل التجاري أو الشراكة الاقتصادية والاستثمار أو الطاقة، وبمجالات الأمن والصناعات العسكرية أو التكنولوجيا أو غيرها من المجالات فضلا عن قضايا التغير المناخي التي تتصدر أجندة مصر في اللقاءات الدولية، مؤكدة أن مصر تمثل أفقًا واعدًا ونافذة على المستقبل تود الهند أن تطل منها على الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة العربية.