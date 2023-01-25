شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد شركة SAP لبحث التعاون فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، محمد سامى مدير عام شركة " SAP " مصر وذلك لمناقشة إمكانية التعاون حول إعداد وتنفيذ وتطبيق نظام متكامل لتخطيط وميكنة الموارد المؤسسية ( full integrated ERP System ) للهيئة القومية للإنتاج الحربى والجهات التابعة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

استهل الوزير محمد صلاح، اللقاء بالترحيب بوفد شركة SAP " "، مشيرًا إلى أن الدولة تمضى قدمًا فى توجهها الاستراتيجى نحو بناء مصر الرقمية حيث عملت الدولة خلال الفترة الماضية على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها فى الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا من خلال التوسع فى تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، فضلًا عن إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد والعمل على تطويع التكنولوجيا فى إيجاد حلول للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة والشركات والوحدات التابعة كجزء أصيل من الدولة تسعى إلى تحقيق تحول رقمى شامل فى الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكل الأنظمة المرتبطة وذلك لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن منظومة العمل بالإنتاج الحربى منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر من خلال تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدنى الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتى تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أوضح محمد سامى مدير عام شركة " SAP " مصر أن شركته هى إحدى الشركات الرائدة فى مجال التحول الرقمى حيث أنها تقوم بإنتاج وتطوير برمجيات لحوالى ( 25 ) صناعة عالمية بما يساهم بشكل فعال فى رفع كفائتها وتنافسيتها، ومؤخرًا قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير العمل بالقطاع الحكومى والقطاع العام، حيث نجحت شركة ""SAPفى التعاقد على تطوير منظومات العمل بعدة جهات منها منظومة الضرائب المصرية بوزارة المالية وتطوير منظومة الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وغيرها من المشاريع القومية التى تفخر الشركة بكونها جزء من نجاحها.

وأكد "سامى" أن شركة " SAP " سعيدة وتفخر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وحريصة كل الحرص على نجاح تجربة التعاون مع " الإنتاج الحربى " للوصول إلى أفضل رؤية لتطوير الهيئة القومية للإنتاج الحربى والجهات التابعة لها رقميا وتحويلها إلى مؤسسة ذكية عن طريق الإستفادة من البيانات التى يتم جمعها وإدارتها من خلال منظومات العمل المختلفة باعلى فاعلية معايير أمان.